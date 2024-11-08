У Восьмому ААС обговорили вплив євроінтеграційних тенденцій на впровадження інституту медіації в адміністративних судах України

До фахової дискусії від Восьмого апеляційного адміністративного суду долучились голова суду Олег Заверуха, судді – Любомир Гудим, Ігор Запотічний та Андрій Курилець, а також керівник апарату суду Сергій Пашковський.

Джерело фото: court.gov.ua

4 листопада у Львові відбувся круглий стіл на тему «Вплив євроінтеграційних тенденцій на впровадження інституту медіації в адміністративних судах України». Даний захід було організовано Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду та Восьмим апеляційним адміністративним судом спільно з проєктом ЄС.

Участь в заході взяли голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Олександр Олійник, голова Волинського окружного адміністративного суду Віктор Валюх, заступник голови Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Коренев, судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Рищенко та Василь Ільков, суддя Львівського окружного адміністративного суду Зіновій Гавдик, суддя Одеського окружного адміністративного суду Елла Катаєва, представники Ради адвокатів Львівської області, Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області, Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, а також міжнародні та національні експерти.

До фахової дискусії від Восьмого апеляційного адміністративного суду долучились голова суду Олег Заверуха, судді – Любомир Гудим, Ігор Запотічний та Андрій Курилець, а також керівник апарату суду Сергій Пашковський.

Під час свого вітального слова голова КАС ВС Михайло Смокович зазначив, що впровадження медіації як альтернативного способу вирішення спорів дасть змогу не тільки суттєво розвантажити суди, а й сприятиме вдосконаленню правових механізмів забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи.

Голова КАС ВС зауважив, що питання медіації в адміністративному судочинстві найскладніше, адже це зумовлено правовою природою публічно-правових відносин, у яких обов’язковою є участь суб’єкта, наділеного публічно-владними повноваженнями. Однак досягнення компромісу між органом публічної влади та громадянином – успішний результат діяльності держави та її органів.

Михайло Смокович зазначив, що в українській адміністративно-правовій практиці досвід медіації є порівняно новим, однак цей інститут поступово розвивається. В Україні відкриваються кабінети медіації, за допомогою яких можна отримати інформацію про процедуру медіації, а також консультації щодо можливості вирішення спору шляхом медіації.

У своєму вітальному слові голова Восьмого ААС Олег Заверуха зазначив, що вимогою інтеграційних прагнень України в європейський правовий простір є докорінне реформування правової системи та наближення її до європейських стандартів і саме за рахунок їх впровадження забезпечується можливість наближення правових систем, що є ключовим чинником гармонізації національного законодавства та законодавства Європейського Союзу. На переконання Олега Заверухи адаптація національного законодавства до системи права Європейського Союзу – це перший етап тривалого процесу наближення національної системи права, який серед іншого включає судову й адміністративну практику.

«Сьогоднішній захід є гармонійним продовженням аналізу розвитку українського адміністративного законодавства, зокрема, кращих міжнародних практик, які спрямовані на забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із державою та її органами, серед яких інститут медіації виступає ефективним та новітнім для України механізмом вирішення публічно-правових спорів», – акцентував голова Восьмого ААС.

У своєму вітальному слові директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Олександр Олійник зазначив, що впровадження інституту медіації в адміністративних спорах має свою специфіку, особливо з огляду на суб’єктів цих правовідносин.

На переконання спікера, процес впровадження інституту медіації в Україні є комплексним явищем і для його успішного функціонування необхідно вирішити цілу низку проблем – від питань комплексної взаємодії органів державної влади між собою та стабільності у їх роботі, і до питань оплати праці медіаторів.

«Зважаючи на те, що на сьогоднішній зустрічі присутні представники органів державної влади, представники адвокатської спільноти та представники судової гілки влади, це свідчить про те, що ви всі зацікавлені в пошуку шляхів вирішення проблемних питань впровадження інституту медіації в Україні, а також його розвитку», – наголосив Олександр Олійник.

В рамках першої панельної дискусії міжнародні та національні експерти поділились досвідом європейських країн у сфері запровадження та практичного застосування процедури медіації.

Під час другої панельної дискусії судді висловили свої погляди на можливості та перспективи застосування медіації в адміністративних судах першої та апеляційної інстанції. Серед доповідачів в рамках цієї панельної дискусії були – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Андрій Курилець, суддя Одеського окружного адміністративного суду Елла Катаєва та суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Рищенко.

На закінчення, між ключовими спікерами, міжнародними та національними експертами, суддями та представниками органів державної влади відбулось жваве обговорення конкретних викликів, з якими останні стикаються в процесі запровадження медіації у своїй діяльності.

Крім того, учасники круглого столу шукали відповіді на питання, що стосувались: інновацій для розвитку сфери медіації в адміністративних процедурах в Україні; запровадження професії медіатора в Україні та залучення медіаторів до вирішення конфліктів в адміністративних спорах; медіація за участю органів владних повноважень; важливість швидкого вирішення конфліктів за допомогою медіації у різних сферах та інше.

Насамкінець, учасники круглого столу прийшли до переконання, що медіація – це шлях до відновлення довіри людей до влади та порозуміння у суспільстві, оскільки домовленості, досягнуті за результатами альтернативного способу вирішення спорів, можуть досягатися лише на принципі взаємної користі та співпраці. В Україні, як законодавчо, так і практично створені всі умови для більш широкого застосування медіації у адміністративних спорах, однак послуга і досі залишається маловідомою в українському суспільстві. Через це необхідний подальший імпульс у її розвитку – популяризація задля підвищення рівня розуміння процедури медіації у суспільстві.

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