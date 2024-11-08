Верховний Суд пояснив, кого не можна вважати особою, не повідомленою про розгляд справи

При поновленні строку на апеляційне оскарження ініціатор судового провадження не може вважатися особою, не повідомленою про розгляд справи за пунктом 1 частини 2 статті 358 ЦПК України – ВП ВС.

При вирішенні питання про поновлення строку апеляційного оскарження після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення особою, не повідомленою про розгляд справи (п. 1 ч. 2 ст. 358 ЦПК України), не можна вважати особу, яка власне ініціювала розгляд справи або судового провадження (позивача, заявника, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору).

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду. Постанова ВП ВС від 25 вересня 2024 року у справі № 490/9587/18 (провадження № 14-29цс24).

У справі, що розглядалася, позивачка звернулася до суду зі скаргою на дії та бездіяльність державного виконавця.

У червні 2021 року суд першої інстанції закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю предмета оскарження. У червні 2023 року позивачка звернулася з апеляційною скаргою на ухвалу суду першої інстанції та заявою про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Суд апеляційної інстанції відмовив у відкритті апеляційного провадження на підставі того, що апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення. Суд зробив висновок, що позивачка була обізнана про розгляд справи місцевим судом, оскільки це провадження суд відкрив за її зверненням та її належним чином повідомляли про дати судових засідань.

У касаційній скарзі позивачка виходила з того, що суд першої інстанції не повідомив її про розгляд скарги у вересні 2021 року та розглянув справу за її відсутності, що унеможливлює застосування апеляційним судом положень ч. 2 ст. 358 ЦПК України.

Велика Палата ВС погодилася з висновками суду апеляційної інстанції та виснувала, що особа, не повідомлена про розгляд справи (п. 1 ч. 2 ст. 358 ЦПК України), – це особа, яку не сповістили про наявність судового провадження у справі і яка, відповідно, не знала / не могла знати про розгляд справи.

ВП ВС звернула увагу на те, що позивач із високим ступенем зацікавленості повинен проявляти інтерес про хід розгляду ініційованої ним справи. У разі відсутності обставин непереборної сили ігнорування позивачем (заявником) протягом тривалого часу судового провадження, відкритого за його позовною заявою (заявою, скаргою), свідчить про недобросовісну поведінку та порушення основоположних засад цивільного процесу.

Норма про відмову у відкритті апеляційного провадження в разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення (ч. 2 ст. 358 ЦПК України), на переконання Великої Палати ВС, не порушує саму сутність права доступу до правосуддя, а запровадження наведеного процесуального строку відповідає завданням та основним засадам (принципам) цивільного судочинства.

Позивачка була обізнана про наявність справи в суді, оскільки провадження відкрито за її скаргою, поданою через систему «Електронний суд» у серпні 2020 року, та була повідомлена належним чином про дату й час судового засідання, у якому постановлено ухвалу суду першої інстанції про закриття провадження у справі. Також вона отримала копію цієї ухвали місцевого суду у строк і спосіб, визначені процесуальним законодавством.

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