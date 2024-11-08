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Верховный Суд объяснил, кого нельзя считать лицом, не уведомленным о рассмотрении дела

16:02, 8 ноября 2024
При возобновлении срока на апелляционное обжалование инициатор судебного производства не может считаться лицом, не уведомленным о рассмотрении дела по понкту 1 части 2 статьи 358 ГПК Украины – БП ВС.
Верховный Суд объяснил, кого нельзя считать лицом, не уведомленным о рассмотрении дела
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При решении вопроса о возобновлении срока апелляционного обжалования после истечения одного года со дня составления полного текста судебного решения лицом, не уведомленным о рассмотрении дела (п. 1 ч. 2 ст. 358 ГПК Украины), нельзя считать лицо, которое собственно инициировало рассмотрение дела или судебного производства (истца, заявителя, третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования по предмету спора).

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда. Постановление БП ВС от 25 сентября 2024 года по делу № 490/9587/18 (производство № 14-29цс24).

У справі, що розглядалася, позивачка звернулася до суду зі скаргою на дії та бездіяльність державного виконавця.

У червні 2021 року суд першої інстанції закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю предмета оскарження. У червні 2023 року позивачка звернулася з апеляційною скаргою на ухвалу суду першої інстанції та заявою про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Суд апеляційної інстанції відмовив у відкритті апеляційного провадження на підставі того, що апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення. Суд зробив висновок, що позивачка була обізнана про розгляд справи місцевим судом, оскільки це провадження суд відкрив за її зверненням та її належним чином повідомляли про дати судових засідань.

У касаційній скарзі позивачка виходила з того, що суд першої інстанції не повідомив її про розгляд скарги у вересні 2021 року та розглянув справу за її відсутності, що унеможливлює застосування апеляційним судом положень ч. 2 ст. 358 ЦПК України.

Велика Палата ВС погодилася з висновками суду апеляційної інстанції та виснувала, що особа, не повідомлена про розгляд справи (п. 1 ч. 2 ст. 358 ЦПК України), – це особа, яку не сповістили про наявність судового провадження у справі і яка, відповідно, не знала / не могла знати про розгляд справи.

ВП ВС звернула увагу на те, що позивач із високим ступенем зацікавленості повинен проявляти інтерес про хід розгляду ініційованої ним справи. У разі відсутності обставин непереборної сили ігнорування позивачем (заявником) протягом тривалого часу судового провадження, відкритого за його позовною заявою (заявою, скаргою), свідчить про недобросовісну поведінку та порушення основоположних засад цивільного процесу.

Норма про відмову у відкритті апеляційного провадження в разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення (ч. 2 ст. 358 ЦПК України), на переконання Великої Палати ВС, не порушує саму сутність права доступу до правосуддя, а запровадження наведеного процесуального строку відповідає завданням та основним засадам (принципам) цивільного судочинства.

Позивачка була обізнана про наявність справи в суді, оскільки провадження відкрито за її скаргою, поданою через систему «Електронний суд» у серпні 2020 року, та була повідомлена належним чином про дату й час судового засідання, у якому постановлено ухвалу суду першої інстанції про закриття провадження у справі. Також вона отримала копію цієї ухвали місцевого суду у строк і спосіб, визначені процесуальним законодавством.

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