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Словарь административно-территориального устройства Украины обновили — что изменилось

13:19, 8 ноября 2024
В Словаре административно-территориального устройства Украины изменены названия населенных пунктов и районов.
Словарь административно-территориального устройства Украины обновили — что изменилось
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В пятницу, 8 ноября, ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило данные в Словаре административно-территориального устройства Украины (АТУ).

В рамках централизованного автоматического обновления данных АТУ изменены названия населенных пунктов и районов.

Изменения внесены в соответствии с приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 01.10.2024 № 1002 «О внесении изменений в Кодификатор административно-территориальных единиц и территории территориальных общин».

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