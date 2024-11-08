Словарь административно-территориального устройства Украины обновили — что изменилось

В Словаре административно-территориального устройства Украины изменены названия населенных пунктов и районов.

В пятницу, 8 ноября, ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило данные в Словаре административно-территориального устройства Украины (АТУ).

В рамках централизованного автоматического обновления данных АТУ изменены названия населенных пунктов и районов.

Изменения внесены в соответствии с приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 01.10.2024 № 1002 «О внесении изменений в Кодификатор административно-территориальных единиц и территории территориальных общин».

Ранее сообщалось, что в ЕГР обновили функционал предоставления выписок.

Добавим, ЕСИТС получил доступ до Госреестру физлиц – налогоплательщиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.