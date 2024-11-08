Словник адміністративно-територіального устрою України оновили — що змінилося

В Словнику адміністративно-територіального устрою України змінено назви населених пунктів та районів.

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У п’ятницю, 8 листопада, ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що здійснило оновлення даних у Словнику адміністративно-територіального устрою України (АТУ).

У рамках централізованого автоматичного оновлення даних в АТУ змінено назви населених пунктів та районів.

Зміни внесено відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2024 № 1002 «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад».

Раніше ми писали, що у ЄДР оновили функціонал надання витягів.

Додамо, ЄСІТС отримав доступ до Держреєстру фізосіб – платників податків.

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