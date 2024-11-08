У Рівному юнак на замовлення підпалив двері квартири, де живе матір військового

Хлопцю запропонували за гроші підпалити двері, але довести злочин до кінця йому не вдалося.

17-річного жителя Рівного підозрюють у підпалі дверей квартири на замовлення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, юнак знайшов підробіток в одному з Телеграм-каналів, де йому запропонували за гроші підпалити двері однієї з квартир.

Хлопець облив легкозаймистою речовиною двері, при цьому знімаючи свої дії на відео. Втім, вогонь згас і довести злочин до кінця йому не вдалося. Обіцяної винагороди він не отримав.

У квартирі, де зіпсовано двері, проживає матір військовослужбовця.

Юнаку оголошено підозру в замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді передачі під нагляд батьків.

Нагадаємо, що нещодавно подібний випадок у Рівному вже був, де уродженець рф підпалив за гроші двері військовому і поїхав до Києва.

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