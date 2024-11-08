Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що Україна очікує цього року від партнерів 41,5 млрд доларів

12:23, 8 листопада 2024
Міжнародні резерви дещо знизяться на прогнозному горизонті, але вони залишатимуться на належному рівні, й НБУ зможе зберігати стійкість валютного ринку – підкреслив Андрій Пишний.
Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що Україна очікує цього року від партнерів 41,5 млрд доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для України критично важливою залишається міжнародна фінансова підтримка. Про це зазначив глава Нацбанку Андрій Пишний, коментуючи заключний у цьому році інфляційний звіт НБУ.

«Очікується, що цього року ми отримаємо від партнерів 41,5 млрд дол. США. У наступні два роки міжнародне фінансування дещо знизиться – до близько 38 млрд дол. США і 25 млрд дол. США відповідно, однак це не має створити ризики для фіскального сектору. Розширення внутрішньої ресурсної бази разом із активним борговим ринком даватимуть змогу фінансувати бюджет.

Міжнародні резерви також дещо знизяться на прогнозному горизонті, враховуючи очікуване зменшення зовнішнього фінансування. Але вони залишатимуться на належному рівні, й НБУ зможе зберігати стійкість валютного ринку» - підкреслив Андрій Пишний.

Як вказано в інфляційному звіті, «міжнародна підтримка України залишатиметься суттєвою». «Ураховуючи очікувані надходження, НБУ поліпшив припущення щодо зовнішньої фінансової допомоги на 2024–2026 роки. Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41.5 млрд дол. США, а наступного – 38.4 млрд дол. США. Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових залучень дадуть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування» - підкреслено у документі.

Як зазначив Андрій Пишний, наступного разу Нацбанк переглядатиме макропрогноз уже в січні 2025 року.

«Власне, звіт дає розуміння, з якими макроекономічними показниками ми завершимо 2024 рік та що очікувати далі на прогнозному горизонті – до 2026 року.

Спершу скажу про два важливих припущення базового сценарію оновленого макропрогнозу. Ми враховували:

а) збереження достатніх обсягів міжнародної підтримки. А це в тому числі означає, що Україна й надалі має успішно виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема за програмою з МВФ;

б) поступову нормалізацію умов функціонування економіки до кінця 2026 року, що, зокрема, посприяє поверненню вимушених мігрантів і зростанню інвестицій» - зауважив він.

В Інфляційному звіті, за словами очільника Нацбанку, слід звернути увагу на наступні аспекти.

Інфляція, яка протягом останніх місяців очікувано пришвидшилася, за прогнозом НБУ, почне знижуватися навесні 2025 року. До кінця цього року та на початку наступного ми спостерігатимемо зростання показника: за підсумками 2024 року інфляція становитиме 9,7% та тимчасово перетне позначку в 10% на початку 2025 року. Причини зрозумілі: менша, ніж торік, пропозиція окремих продуктів харчування через нижчі врожаї, розширення бюджетних видатків, а отже, і сукупного попиту, швидке зростання заробітних плат та енергодефіцит під час опалювального сезону.

Очікується, що наприкінці 2025 року темпи зростання цін сповільняться до 6,9%, а у 2026 році знизяться до цілі НБУ 5%. Не в останню чергу цьому сприятиме виважена процентна та валютно-курсова політика НБУ, націлена на збереження контролю за інфляційними очікуваннями та приведення інфляції до цілі в наступні роки.

Економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. «Ми поліпшили прогноз зростання ВВП на 2024 рік з 3,7% до 4,0%. У 2025-2026 роках показник буде на рівні + 4,3-4,6% щороку. Такий результат забезпечать збереження м’якої фіскальної політики, пожвавлення внутрішнього попиту, більші врожаї та зовнішній попит на українську продукцію. Враховуємо також вплив інвестицій у відновлення, зокрема енергетики. А от стримуватимуть економічну активність, крім безпекових ризиків, дефіцит робочої сили, міграційні процеси та повільна нормалізація економічних умов», зазначив Пишний.

Також, як вже було сказано, критично важливою для України залишається міжнародна фінансова підтримка і очікувані від партнерів 41,5 млрд доларів.

Облікова ставка зберігатиметься на рівні 13% щонайменше до літа 2025 року. «Однак якщо ми бачитимемо зростання цінового тиску понад прогноз та загрозу розбалансування очікувань, будемо готові посилювати процентну політику та вживати інших заходів, щоб привести інфляцію до цілі 5% на горизонті політики», зазначив він.

«Цього разу вся увага на монетарній політиці.

Розповідаємо про її еволюцію під час повномасштабної війни, важливість збереження контролю над інфляційними очікуваннями, особливості гнучкого інфляційного таргетування й відновлення дієвості облікової ставки. Особливо цікаво подивитися на це з точки зору світового досвіду» - підкреслив Андрій Пишний.

Нижче наводимо сам документ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що Україна очікує цього року від партнерів 41,5 млрд доларів

Міжнародні резерви дещо знизяться на прогнозному горизонті, але вони залишатимуться на належному рівні, й НБУ зможе зберігати стійкість валютного ринку – підкреслив Андрій Пишний.

Орбан назвав «відкритим питанням» 50 млрд євро кредиту Україні від G7, що може вплинути на бюджет України 2025 року

Відповідно залишається відкритим питання підтримки бюджету України в 2025 році.

Порядок визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на порядок застосування закону про Державний бюджет України на 2024 рік у частині визначення спеціальної розрахункової величини для визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення.

Порушення облрадою власної процедури прийняття рішення, що спотворює волевиявлення депутата як представника мешканців територіальної громади – позиція Верховного Суду

Порушення вимог Регламенту селищної (сільської, міської) ради під час пленарного прийняття рішень нівелює його правове значення, ставить під сумнів володіння депутатами повною інформацією для ухвалення рішення та не сприяє підвищенню довіри громадян до представницького органу місцевого самоврядування – Верховний Суд.

Етична рада допустила до співбесід 10 кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: список

Двоє претендентів на посади членів Ради правосуддя отримали відмову через проблеми з українською мовою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси