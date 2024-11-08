Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що Україна очікує цього року від партнерів 41,5 млрд доларів

Міжнародні резерви дещо знизяться на прогнозному горизонті, але вони залишатимуться на належному рівні, й НБУ зможе зберігати стійкість валютного ринку – підкреслив Андрій Пишний.

Для України критично важливою залишається міжнародна фінансова підтримка. Про це зазначив глава Нацбанку Андрій Пишний, коментуючи заключний у цьому році інфляційний звіт НБУ.

«Очікується, що цього року ми отримаємо від партнерів 41,5 млрд дол. США. У наступні два роки міжнародне фінансування дещо знизиться – до близько 38 млрд дол. США і 25 млрд дол. США відповідно, однак це не має створити ризики для фіскального сектору. Розширення внутрішньої ресурсної бази разом із активним борговим ринком даватимуть змогу фінансувати бюджет.

Міжнародні резерви також дещо знизяться на прогнозному горизонті, враховуючи очікуване зменшення зовнішнього фінансування. Але вони залишатимуться на належному рівні, й НБУ зможе зберігати стійкість валютного ринку» - підкреслив Андрій Пишний.

Як вказано в інфляційному звіті, «міжнародна підтримка України залишатиметься суттєвою». «Ураховуючи очікувані надходження, НБУ поліпшив припущення щодо зовнішньої фінансової допомоги на 2024–2026 роки. Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41.5 млрд дол. США, а наступного – 38.4 млрд дол. США. Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових залучень дадуть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування» - підкреслено у документі.

Як зазначив Андрій Пишний, наступного разу Нацбанк переглядатиме макропрогноз уже в січні 2025 року.

«Власне, звіт дає розуміння, з якими макроекономічними показниками ми завершимо 2024 рік та що очікувати далі на прогнозному горизонті – до 2026 року.

Спершу скажу про два важливих припущення базового сценарію оновленого макропрогнозу. Ми враховували:

а) збереження достатніх обсягів міжнародної підтримки. А це в тому числі означає, що Україна й надалі має успішно виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема за програмою з МВФ;

б) поступову нормалізацію умов функціонування економіки до кінця 2026 року, що, зокрема, посприяє поверненню вимушених мігрантів і зростанню інвестицій» - зауважив він.

В Інфляційному звіті, за словами очільника Нацбанку, слід звернути увагу на наступні аспекти.

Інфляція, яка протягом останніх місяців очікувано пришвидшилася, за прогнозом НБУ, почне знижуватися навесні 2025 року. До кінця цього року та на початку наступного ми спостерігатимемо зростання показника: за підсумками 2024 року інфляція становитиме 9,7% та тимчасово перетне позначку в 10% на початку 2025 року. Причини зрозумілі: менша, ніж торік, пропозиція окремих продуктів харчування через нижчі врожаї, розширення бюджетних видатків, а отже, і сукупного попиту, швидке зростання заробітних плат та енергодефіцит під час опалювального сезону.

Очікується, що наприкінці 2025 року темпи зростання цін сповільняться до 6,9%, а у 2026 році знизяться до цілі НБУ 5%. Не в останню чергу цьому сприятиме виважена процентна та валютно-курсова політика НБУ, націлена на збереження контролю за інфляційними очікуваннями та приведення інфляції до цілі в наступні роки.

Економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. «Ми поліпшили прогноз зростання ВВП на 2024 рік з 3,7% до 4,0%. У 2025-2026 роках показник буде на рівні + 4,3-4,6% щороку. Такий результат забезпечать збереження м’якої фіскальної політики, пожвавлення внутрішнього попиту, більші врожаї та зовнішній попит на українську продукцію. Враховуємо також вплив інвестицій у відновлення, зокрема енергетики. А от стримуватимуть економічну активність, крім безпекових ризиків, дефіцит робочої сили, міграційні процеси та повільна нормалізація економічних умов», зазначив Пишний.

Також, як вже було сказано, критично важливою для України залишається міжнародна фінансова підтримка і очікувані від партнерів 41,5 млрд доларів.

Облікова ставка зберігатиметься на рівні 13% щонайменше до літа 2025 року. «Однак якщо ми бачитимемо зростання цінового тиску понад прогноз та загрозу розбалансування очікувань, будемо готові посилювати процентну політику та вживати інших заходів, щоб привести інфляцію до цілі 5% на горизонті політики», зазначив він.

«Цього разу вся увага на монетарній політиці.

Розповідаємо про її еволюцію під час повномасштабної війни, важливість збереження контролю над інфляційними очікуваннями, особливості гнучкого інфляційного таргетування й відновлення дієвості облікової ставки. Особливо цікаво подивитися на це з точки зору світового досвіду» - підкреслив Андрій Пишний.

Нижче наводимо сам документ.

Автор: Наталя Мамченко

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