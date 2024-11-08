Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что Украина ожидает в этом году от партнеров 41,5 млрд долларов

Международные резервы снизятся на прогнозном горизонте, но они будут оставаться на должном уровне, и НБУ сможет сохранять устойчивость валютного рынка – подчеркнул Андрей Пышный.

Для Украины критически важна международная финансовая поддержка. Об этом сказал глава Нацбанка Андрей Пышный, комментируя заключительный в этом году инфляционный отчет НБУ.

«Ожидается, что в текущем году мы получим от партнеров 41,5 млрд дол. США. В последующие два года международное финансирование несколько снизится – около 38 млрд дол. США и 25 млрд дол. США соответственно, однако это не должно создать риска для фискального сектора. Расширение внутренней ресурсной базы вместе с активным долговым рынком позволит финансировать бюджет.

Международные резервы также снизятся на прогнозном горизонте, учитывая ожидаемое уменьшение внешнего финансирования. Но они будут оставаться на должном уровне, и НБУ сможет сохранять устойчивость валютного рынка», - подчеркнул Андрей Пышный.

Как отмечено в инфляционном отчете, «международная поддержка Украины будет оставаться существенной». «Учитывая ожидаемые поступления, НБУ улучшил предположение о внешней финансовой помощи на 2024–2026 годы. Ожидается, что в текущем году общая сумма международного финансирования достигнет 41.5 млрд дол. США, а в следующем – 38.4 млрд дол. США. Сохранение внешней поддержки вместе с достаточным объемом внутренних рыночных привлечений позволит правительству и дальше покрывать значительный дефицит бюджета без обращения к эмиссионному финансированию» - подчеркнуто в документе.

Как отметил Андрей Пышный, в следующий раз Нацбанк будет пересматривать макропрогноз уже в январе 2025 года.

«Собственно отчет дает понимание, с какими макроэкономическими показателями мы завершим 2024 год и что ожидать дальше на прогнозном горизонте – до 2026 года.

Сначала скажу о двух важных предположениях базового сценария обновленного макропрогноза. Мы учитывали:

а) сохранение достаточных объемов международной поддержки. А это в том числе означает, что Украина и дальше должна успешно выполнять взятые на себя обязательства, в частности, по программе с МВФ;

б) постепенную нормализацию условий функционирования экономики до конца 2026 года, что, в частности, поспособствует возвращению вынужденных мигрантов и росту инвестиций», - отметил он.

В Инфляционном отчете, по словам главы Нацбанка, следует обратить внимание на следующие аспекты.

Инфляция, которая в последние месяцы ожидаемо ускорилась, по прогнозу НБУ, начнет снижаться весной 2025 года. До конца этого года и в начале следующего года мы будем наблюдать рост показателя: по итогам 2024 года инфляция составит 9,7% и временно пересечет отметку в 10% в начале 2025 года. Причины понятны: меньше, чем в прошлом, предложение отдельных продуктов питания из-за более низких урожаев, расширения бюджетных расходов, а следовательно, и совокупного спроса, быстрый рост заработных плат и энергодефицит во время отопительного сезона.

Ожидается, что к концу 2025 года темпы роста цен замедлятся до 6,9%, а в 2026 году снизятся до цели НБУ 5%. Не в последнюю очередь этому будет способствовать взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, нацеленная на сохранение контроля над инфляционными ожиданиями и приведение инфляции в последующие годы.

Экономика восстанавливается быстрее прогнозируемого. Мы улучшили прогноз роста ВВП на 2024 год с 3,7% до 4,0%. В 2025-2026 годах показатель будет на уровне +4,3-4,6% ежегодно. Такой результат обеспечат сохранение мягкой фискальной политики, оживление внутреннего спроса, большие урожаи и внешний спрос на украинскую продукцию. Учитываем также влияние инвестиций на восстановление, в том числе энергетики. А вот будут сдерживать экономическую активность, кроме рисков безопасности, дефицит рабочей силы, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий», отметил Пышный.

Также, как уже было сказано, критически важной для Украины остается международная финансовая поддержка и ожидаемые от партнеров 41,5 млрд. долларов.

Учетная ставка будет сохраняться на уровне 13%, по меньшей мере, до лета 2025 года. «Однако если мы будем видеть рост ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования ожиданий, будем готовы усиливать процентную политику и принимать другие меры, чтобы привести инфляцию к цели 5% на горизонте политики», отметил он.

«В этот раз все внимание на монетарной политике.

Рассказываем о ее эволюции во время полномасштабной войны, важности сохранения контроля за инфляционными ожиданиями, особенностях гибкого инфляционного таргетирования и восстановления действенности учетной ставки. Особенно интересно посмотреть на это с точки зрения мирового опыта», - подчеркнул Андрей Пышный.

Ниже приводим сам документ.

Автор: Наталя Мамченко

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