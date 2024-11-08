Как избежать скрытого травматизма на предприятии — разъяснение

Для избежания скрытого травматизма на предприятии необходимо проводить ряд мероприятий.

Фото: nov-rada.gov.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как избежать скрытого травматизма на предприятии.

При возникновении несчастных случаев на производстве работодатели должны организовывать расследование и вести учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий согласно требованиям статьи 22 Закона Украины «Об охране труда».

Скрытый травматизм — отсутствие своевременного и надлежащего информирования работодателем соответствующих учреждений и организаций, определенных нормативными документами, о несчастных случаях на производстве, которые происходят из-за неосведомленности работников по вопросам охраны труда.

Во избежание скрытого травматизма на предприятии необходимо проводить следующие мероприятия:

- организация системы охраны труда на предприятии;

- регулярные учения работников;

- проведение анализа рисков на рабочем месте;

- проведение систематических осмотров и проверок оборудования;

- постоянное улучшение условий труда и процессов производства;

- обеспечение доступности информации о нормах безопасности и здоровье труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.