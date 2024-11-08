Як уникнути прихованого травматизму на підприємстві — роз’яснення

З метою уникнення прихованого травматизму на підприємстві необхідно проводити низку заходів.

Фото: nov-rada.gov.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як уникнути прихованого травматизму на підприємстві.

У разі виникнення нещасних випадків на виробництві роботодавці мають організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами статті 22 Закону України «Про охорону праці».

Прихований травматизм — це відсутність своєчасного та належного інформування роботодавцем відповідних установ та організацій, визначених нормативними документами, про нещасні випадки на виробництві, які відбуваються через необізнаність працівників з питань охорони праці.

З метою уникнення прихованого травматизму на підприємстві необхідно проводити такі заходи:

- організація системи охорони праці на підприємстві;

- регулярні навчання працівників;

- проведення аналізу ризиків на робочому місці;

- проведення систематичних оглядів та перевірок обладнання;

- постійне покращення умов праці та процесів виробництва;

- забезпечення доступності інформації про норми безпеки та здоров'я праці.

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