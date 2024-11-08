Практика судів
  1. В Україні

Як уникнути прихованого травматизму на підприємстві — роз’яснення

18:49, 8 листопада 2024
З метою уникнення прихованого травматизму на підприємстві необхідно проводити низку заходів.
Як уникнути прихованого травматизму на підприємстві — роз’яснення
Фото: nov-rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як уникнути прихованого травматизму на підприємстві.

У разі виникнення нещасних випадків на виробництві роботодавці мають організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами статті 22 Закону України «Про охорону праці».

Прихований травматизм — це відсутність своєчасного та належного інформування роботодавцем відповідних установ та організацій, визначених нормативними документами, про нещасні випадки на виробництві, які відбуваються через необізнаність працівників з питань охорони праці.

З метою  уникнення  прихованого травматизму на підприємстві необхідно проводити такі заходи:

- організація системи охорони праці на підприємстві;

- регулярні навчання працівників;   

- проведення аналізу ризиків на робочому місці;

- проведення систематичних оглядів та перевірок обладнання;

- постійне покращення умов праці та процесів виробництва;

- забезпечення доступності інформації про норми безпеки та здоров'я праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 11 листопада не відбудеться – ВККС

Офіційна причина – «окремі технічні проблеми, які залишаються невирішеними».

Кабмін вніс зміни щодо права цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї

Йдеться про зброю, яка була знайдена і задекларована.

Новий держсекретар, очільник Пентагону і Генпрокурор – FoxNews назвало імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа

Держсекретарем може стати сенатор Марко Рубіо, очільником Пентагону - «зелений берет», конгресмен Майк Уолц, а Генеральним прокурором – адвокат, сенатор Майк Лі, який працював із суддею Верховного суду Семюелем Аліто.

Зараз склалася ситуація, яку Дональд Трамп передбачив 4 місяці тому — Віктор Орбан

Віктор Орбан нагадав, що зустрічався з Зеленським і Трампом 4 місяці тому, і зазначив, що основна проблема – відсутність комунікації.

«Значно ширші»: Верховний Суд висловився щодо меж допустимої критики депутатів у Facebook

Верховний Суд звернув увагу, що межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж щодо пересічної особи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси