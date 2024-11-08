В Ровно юноша на заказ поджег дверь квартиры, где живет мать военного

Парню предложили за деньги поджечь дверь, но довести преступление до конца ему не удалось.

17-летний житель Ровно подозревается в поджоге двери квартиры на заказ. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, юноша нашел подработку в одном из Телеграм-каналов, где ему предложили за деньги поджечь дверь одной из квартир.

Парень облил легковоспламеняющимся веществом дверь, при этом снимая свои действия на видео. Впрочем, огонь погас и довести преступление до конца ему не удалось. Обещанного вознаграждения он не получил.

В квартире, где испорчена дверь, проживает мать военнослужащего.

Юноше объявлено подозрение в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Решается вопрос избрания ему меры пресечения путем передачи под надзор родителей.

Напомним, что недавно подобный случай в Ровно уже был, где уроженец рф поджег за деньги дверь военному и уехал в Киев.

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