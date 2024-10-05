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На Львівщині у росіянки конфіскували понад 2 га землі

09:46, 5 жовтня 2024
Жінка отримала у спадок три земельні ділянки.
На Львівщині у росіянки конфіскували понад 2 га землі
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На Львівщині у громадянки рф конфіскували три земельні ділянки, які вона отримала в спадок, повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га. Останні розташовані на території Красненської територіальної громади.

Встановлено, що громадянка рф отримала у спадок вищевказані земельні ділянки. Після набуття права власності вона передала їх в оренду місцевому підприємству, за що отримувала плату.

Так як право власності громадян рф на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, Золочіська окружна прокуратура звернулася до суду.

Суд задоволив позов прокурорів. Земельні ділянки були повернуті у державну власність. Відповідні відомості внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

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