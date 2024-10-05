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На Львовщине у россиянки конфисковали более 2 га земли

09:46, 5 октября 2024
Женщина получила в наследство три земельных участка.
На Львовщине у россиянки конфисковали более 2 га земли
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На Львовщине у гражданки рф конфисковали три земельных участка, которые она получила в наследство, сообщает областная прокуратура.

Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2 га. Последние расположены на территории Красненского территориального общества.

Установлено, что гражданка рф получила в наследство вышеуказанные земельные участки. После обретения права собственности она передала их в аренду местному предприятию, за что получала плату.

Так как право собственности граждан рф на недвижимость на территории Украины противоречит требованиям законодательства, Золочисская окружная прокуратура обратилась в суд.

Суд удовлетворил иск прокуроров. Земельные участки были возвращены в государственную собственность. Соответствующие сведения внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

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