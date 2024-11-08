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Суд конфисковал два земельных участка у гражданина рф, которые он унаследовал

16:57, 8 ноября 2024
В течение года после обретения права собственности он не осуществил отчуждение земель.
Суд конфисковал два земельных участка у гражданина рф, которые он унаследовал
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Лебединский районный суд Сумской области удовлетворил иск Сумской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Сумской области к гражданину рф о конфискации земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результату рассмотрения дела суд конфисковал в собственность государства два земельных участка общей площадью 3,1 га с целевым назначением земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Вышеупомянутые земельные участки мужчина унаследовал, однако, вопреки требованиям части 4 статьи 81 Земельного кодекса Украины, в течение года после обретения права собственности не осуществил их отчуждение.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ранее мы писали, что на Львовщине у гражданки рф конфисковали три земельных участка.

Также в Хмельницкой области суд конфисковал два земельных участка у жителя рф.

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