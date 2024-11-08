Сейчас сложилась ситуация, которую Дональд Трамп предугадал 4 месяца назад – Виктор Орбан

Виктор Орбан напомнил, что встречался с Зеленским и Трампом 4 месяца назад, и отметил, что основная проблема – отсутствие коммуникации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что в июле 2024 г. встречался как с Дональдом Трампом, так и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его мнению, сейчас сложилась ситуация, предугаданная Дональдом Трампом еще в июле.

«Все это не потому, что у нас есть способность видеть будущее, а потому, что если мы общаемся, то понимаем, что произойдет» - подчеркнул Виктор Орбан в интервью национальному радио 8 ноября.

По его словам, война сейчас является важнейшим вопросом, и «США больше не будет способствовать войне, поскольку Дональд Трамп ненавидит войну».

«Это коснется и нас, поскольку одна Европа не может финансировать эту войну. Увеличивается количество молчащих, а также тех, кто считает нужным адаптироваться к новой ситуации. Вот мы, которые сначала говорили, что должен быть мир», – сказал Виктор Орбан.

Он напомнил: четыре месяца назад посещал Киев, общался с президентом Китая, президентом Турции, президентом США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

«Он (Трамп – прим. ред.) уже тогда описал, что должно было произойти. Сейчас мы точно там, где он сказал тогда. Все это не потому, что у нас есть способность видеть будущее, а потому, что если мы общаемся, то понимаем, что произойдет», – отметил Виктор Орбан. По его словам, самой большой проблемой сегодня является отсутствие коммуникации.

За исключением Венгрии, никто в Евросоюзе не подготовился к нынешней ситуации, поэтому скорые, важные решения должны приниматься в короткие сроки, подчеркнул Орбан.

По его словам, «мирный бюджет можно подготовить».

«В следующем году мы можем сделать то, что раньше невозможно было представить», — добавил он.

По словам Виктора Орбана, если бы людей спросили, зачем они держат политиков, они наверняка ответили бы, что это должны быть люди, чья работа состоит в том, чтобы пытаться понять будущее. «Это не всегда видно в современном мире, но политики должны думать о том, что будет. После этого политики должны составить планы действий.

Я работаю над этим и могу сказать, что мы понимали, что принесет будущее, мы создали хорошие планы, перед людьми открываются огромные возможности», – отметил Виктор Орбан.

Одной из проблем Европы, по его мнению, является то, что европейская компания платит за газ в четыре раза больше, чем работающая в той же отрасли американская компания, а за электроэнергию – втрое больше. «Это надо исправлять, нужно совершенно новое регулирование энергетики», – заявил премьер.

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