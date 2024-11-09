Які професії стали найпопулярнішими у 2024 році

Понад 94 тисячі учнів обрали профтехосвіту в Україні.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

У жовтні 2024 року завершилась вступна кампанія до професійно-технічних навчальних закладів України. За даними Міністерства освіти і науки, цьогоріч професійну освіту обрали понад 94,8 тисяч учнів, загалом навчання розпочали 219,4 тисяч осіб.

Найпопулярнішими серед учнів стали професії, які мають високий попит на ринку праці. Серед лідерів – кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій та тракторист. Ці спеціальності також потрапили до десятки найбільш затребуваних вакансій на українських сайтах з пошуку роботи. Зокрема, найбільший попит на кухарів, водіїв та слюсарів.

Позитивною тенденцією є також зростання виконання регіональних замовлень на професійну освіту: у 2024 році цей показник сягнув 92%, що на 4% більше порівняно з 2023 роком. Це свідчить про те, що профтехосвіта все більше адаптується до потреб локального бізнесу та забезпечує майбутніх працівників необхідними навичками для економіки України.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підкреслив важливість робітничих професій для відбудови країни, зазначивши, що вибір професії має бути свідомим та відповідати вимогам ринку праці. Він також наголосив, що професійна освіта дає можливість молоді реалізуватися та побудувати успішну кар'єру.

Серед регіонів, що отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, лідирують Дніпропетровщина (5423 учні), Львівщина (4829 учнів) та м. Київ (4526 учнів). За державним замовленням найбільше заяв надійшло з Харківської області (809 учнів), Одеської області (435 учнів) та Хмельниччини (426 учнів).

Заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній відзначив, що профтехосвіта в Україні стає дедалі більш технологічною, з новітнім обладнанням та численними бізнес-партнерами. Цього року планується оновлення ще 100 майстерень, що сприятиме розвитку робітничих професій.

Окрім традиційного вступу, цього року вступники мали змогу подати заяву на вступ онлайн через платформу «Профтех онлайн». За чотири місяці її відвідало 72 тисячі користувачів, а найбільшу активність демонстрували вступники з Львівщини, Києва та Полтавщини.

Таким чином, вступна кампанія 2024 року демонструє значний інтерес до професійно-технічної освіти, що відповідає вимогам сучасного ринку праці та сприяє розвитку економіки України.

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