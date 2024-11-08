Через відключення світла українці масово виїжджають за кордон – Нацбанк прогнозує кадровий дефіцит

Нацбанк: Міграційний відплив українців посилює тиск на ринок праці.

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У третьому кварталі 2024 року в Україні посилився відплив працівників за кордон, що посилює тиск на підприємства через нестачу персоналу. Причиною такого відтоку стало зростання міграції, обумовлене тривалими літніми відключеннями електроенергії, йдеться у новому інфляційному звіті Національного банку України.

Згідно з даними ООН, протягом третього кварталу кількість українців, які виїхали за кордон, збільшилася майже на 200 тисяч, і цей процес тривав на початку четвертого кварталу. Станом на середину жовтня загальна кількість українських мігрантів досягла близько 6,8 мільйонів осіб.

За даними НБУ, ризик подальшого зростання міграції залишається високим, що може посилити кадровий дефіцит у країні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», близько 8 млн українців не працюють – Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів. Україна потребує додаткових 4,5 мільйона працівників.

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