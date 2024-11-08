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Україні необхідно мобілізувати 500 тисяч осіб – «це адекватна цифра», – Тарас Чмут

14:23, 8 листопада 2024
На думку Тараса Чмута, питання полягає не у якості мобілізованих, а у їхній кількості.
Україні необхідно мобілізувати 500 тисяч осіб – «це адекватна цифра», – Тарас Чмут
Джерело фото: radiosvoboda
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Для ефективної оборони Україні необхідно мобілізувати близько 500 тисяч осіб, – заявив голова фонду «Повернись живим» та ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв’ю для DW, відповідаючи на питання про людський ресурс та про потребу, за словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, призвати ще 160 тисяч українців.

На думку Чмута, доцільна кількість резервістів значно вища, і наразі питання полягає не у якості новобранців, а у їхній кількості.

«Бригада може бути укомплектована на 50%, а якщо запитати у комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 людей, 25 людей. Але поп паперах людей ніби багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, міномьотки і тд. Але піхоти нема», – розповів Чмут.

Аналітик вважає, що цифри мають бути реалістичними, а мобілізаційний резерв у 500 тисяч осіб відповідає сьогоднішнім викликам.

«І ми вже давно не говорим про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри – вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч – це адекватна цифра», – зазначив аналітик.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», близько 8 млн українців не працюють – Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів. Україна потребує додаткових 4,5 мільйона працівників.

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