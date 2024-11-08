У Києві знімуть найбільший прапор України – флагшток відправляється на ремонт

Прапор повернуть на місце після завершення ремонту флагштока.

Головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», знімуть 11 листопада для проведення поточного ремонту флагштока. Про це повідомили у КМДА.

За інформацією комунального об’єднання «Київзеленбуд», передбачено заміну канатів лебідки, тягових канатів, канатів утримуючої системи, а також технічне обслуговування та обстеження поворотного механізму прапора. Роботи планують закінчити до 15 листопада.

Споруда флагштока має майже 90 метрів у висоту і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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