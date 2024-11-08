В Киеве снимут самый большой флаг Украины – флагшток отправляется на ремонт

Главный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», снимут 11 ноября для проведения текущего ремонта флагштока. Об этом сообщили в КГГА.
По информации коммунального объединения «Киевзеленстрой», предусмотрена замена канатов лебедки, тяговых канатов, канатов удерживающей системы, а также техническое обслуживание и обследование поворотного механизма флага. Работы планируют завершить до 15 ноября.
Сооружение флагштока имеет почти 90 метров в высоту и весит 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
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