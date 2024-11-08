На Волыни разоблачили военного ТЦК, который сливал врагу позиции ВСУ

Военному ТЦК сообщено о подозрении в государственной измене.

На Волыни разоблачили военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на сотрудничестве со спецслужбами рф во время военного положения. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 29-летний старшего солдата завербовали в сентябре 2024 года.

«Он передавал агентам рф информацию об личном составе и руководстве своего ТЦК, дислокации воинской части, средствах противовоздушной обороны и других стратегических объектах на Волыни», - заявили в ОГП.

Для связи с представителями рф он использовал мессенджер, а за «услуги» получал вознаграждение, которое накапливал в криптовалюте и выводил на личные банковские счета. Во время обыска в его доме обнаружили технические устройства с доказательствами подрывной деятельности.

В настоящее время военнослужащий взят под стражу, отстранен от должности и ему сообщено о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.