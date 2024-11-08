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На Волыни разоблачили военного ТЦК, который сливал врагу позиции ВСУ

21:08, 8 ноября 2024
Военному ТЦК сообщено о подозрении в государственной измене.
На Волыни разоблачили военного ТЦК, который сливал врагу позиции ВСУ
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На Волыни разоблачили военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на сотрудничестве со спецслужбами рф во время военного положения. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 29-летний старшего солдата завербовали в сентябре 2024 года.

«Он передавал агентам рф информацию об личном составе и руководстве своего ТЦК, дислокации воинской части, средствах противовоздушной обороны и других стратегических объектах на Волыни», - заявили в ОГП.

Для связи с представителями рф он использовал мессенджер, а за «услуги» получал вознаграждение, которое накапливал в криптовалюте и выводил на личные банковские счета. Во время обыска в его доме обнаружили технические устройства с доказательствами подрывной деятельности.

В настоящее время военнослужащий взят под стражу, отстранен от должности и ему сообщено о подозрении.

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ВСУ офис генерального прокурора ТЦК

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