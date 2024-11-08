В Украине 9 ноября местами дождь, воздух прогреется до 12 градусов

В западных и местами северных областях ночью и утром туман.

Источник фото: Noah Silliman / Unsplash

В Украине в субботу 9 ноября облачно с прояснениями. В южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В западных и местами северных областях ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях от 2° тепла до 3° мороза. Днем 4-9° тепла, на Закарпатье и юге страны до 12°.

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