В Україні 9 листопада подекуди дощ, повітря прогріється до 12 градусів

У західних та місцями північних областях вночі та вранці туман.

Джерело фото: Noah Silliman / Unsplash

В Україні у суботу 9 листопада хмарно з проясненнями. У південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних та місцями північних областях вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях від 2° тепла до 3° морозу. Вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 12°.

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