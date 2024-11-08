Апеляційний суд визнав правомірною відмову у реєстрації податкової накладної на суму більше 240 тисяч гривень — деталі

Суд встановив, що позивачем надано до податкового органу документи на підтвердження здійснення операцій між ним та його контрагентом з певними недоліками.

Податкова служба в Одеській області розповідає, що судом апеляційної інстанції підтверджено правомірність рішення контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної на загальну суму 240,9 тис гривень.

Зазначається, що постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 24.10.2024 року у справі № 420/12545/24 апеляційну скаргу Головного управління ДПС в Одеській області задоволено, рішення суду першої інстанції від 28.05.2024 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову підприємства про визнання протиправним та скасування рішення Комісії ГУ ДПС в Одеській області про відмову в реєстрації податкової накладної – відмовлено.

Приписами п. 201.10. ст. 201 ПК України визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених п.201.1 ст. 201, п.192.1 ст.192 ПК України, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до п.201.16 ст. 201, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді про їх неприйняття або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Положення п. 201.16. ст.201 ПК України визначають, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному КМУ, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до п.74.2 ст.74 цього Кодексу.

Постановою КМУ за №1165 від 11.12.2019 затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно з п.44.1 ст.44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Тобто, показники, визначені п.44.1 ст.44 ПК України повинні підтверджуватись первинними документами, які податкові органи мають право вивчати і перевіряти під час проведення перевірок, що обумовлено пп.20.1.8 п.20.1 ст.20 ПК України.

Проведення будь-якої господарської операції підприємства фіксується і підтверджується первинними документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Відповідно до ч.2 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (зі змінами) на даних бухгалтерського обліку ґрунтуються фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, тобто первинні документи з відображення господарських операцій є основою і для податкового обліку.Отже, податковий облік ґрунтується на даних

бухгалтерського обліку та підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є належним чином оформленні первинні документи, які фіксують факт здійснення господарських операцій.

Підприємство 17.08.2023 уклало із ТОВ договір поставки за умовами якого позивач зобов`язався поставити, а ТОВ взяло на себе зобов`язання прийняти та оплатити відповідний товар на умовах, визначених цим Договором. Відповідно до п.4.1. 4.2 Договору Обов`язок Постачальника по передачі Товару вважається виконаним в момент передачі Товару Покупцю, який визначається датою накладної. Право власності на Товар, а також ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару, переходить до Покупця з моменту одержання товару, що підтверджується підписами на видатковій накладній. У пункті 7.1. сторони домовились, що ціна Товару визначається згідно Специфікації (видаткової накладної) Постачальника. Загальна вартість кожної партії товару вказується в видаткових накладних Постачальником. Згідно пункту 7.3 Договору Покупець зобов`язаний оплачувати реалізований ним товар щотижня.

В подальшому, позивач засобами електронного зв`язку направив до податкового органу для реєстрації податкову накладну від 03.10.2023.

Реєстрація податкової накладної від 03.10.2023 зупинена, оскільки обсяг постачання товарів/послуг перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання та обсягу їх постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості.

Відповідно до п.9 Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Наказом №520 від 12.12.2019 (зі змінами), письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу, розглядає комісія регіонального рівня.

За результатами розгляду поданих письмових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів:

- або приймає рішення про реєстрацію податкової накладної в Реєстрі та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу, за встановленою формою;

- або направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної в Реєстрі (далі - Повідомлення), за встановленою формою з пропозицією щодо надання платником податку додаткових пояснень/копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Повідомлення.

Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної в Реєстрі протягом 5 робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання.

Позивачем подано до ГУ ДПС Повідомлення від 21.12.2023 про надання пояснень та копій щодо зупиненої податкової накладної, разом з яким Платник направив до контролюючого органу додаткові документи, у загальній кількості 22 шт.

Однак, рішенням Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ГУ ДПС в Одеській області від 26.12.2023 відмовлено в реєстрації податкової накладної від 03.10.2023, оскільки платником податку не надані копії первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні.

Під час апеляційного розгляду, судовою колегією було вирішено витребувати у податкового органу ті документи, які позивач надавав до податкового органу на підтвердження реальності здійснення ним відповідних операцій.

На виконання вказаного, податковим органом було надано клопотання про долучення до матеріалів справи відповідних доказів.

Так, судом встановлено, що позивачем до Повідомлення від 21.12.2023 щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій за ПН/РК, додані додаткові документи, у кількості 22 шт: Договір поставки від 17.08.2023, ТТН від 03.10.2023р., Рахунок-фактура від 03.10.2023, видаткова накладна від 03.10.2023, та 17 Паспортів результатів випробувань.

Дослідивши обставини, матеріали справи та надані документи, судова колегія зазначає, що позивачем дійсно не було надано до контролюючого органу будь-яких платіжних інструкцій, які б підтверджували оплату товару. При цьому, позивачем надано такі банківські документи при подачі позовної заяви.

Проте, суд вважає, що податковий орган, приймаючи оскаржуване рішення виходячи із даної підстави, мав усі законні підстави, оскільки таких документів платником дійсно надано не було до контролюючого органу для підтвердження здійснення операцій між ним та його контрагентом.

Також, судом встановлено, що позивачем надано до податкового органу документи на підтвердження здійснення операцій між ним та його контрагентом з певними недоліками, а саме: ТТН не містить підпису водія експедитора; Договір поставки не затверджений підписом постачальника.

У зв`язку із чим, податковим органом і було прийнято оскаржуване рішення, в якому зазначено причини та підстави відмови в реєстрації податкової накладної підприємства, а саме: «надання платником податку копій документів, складених / оформлених із порушенням законодавства».

Враховуючи вищевказане, суд вважає, що контролюючий орган приймаючи оскаржуване рішення діяв відповідно до приписів податкового законодавства, а позивачем не було надано усіх необхідних та належних документів, які спростували б сумнів, що виник у податкового органу з приводу підтвердження реальності господарських операцій.

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