«Значно ширші»: Верховний Суд висловився щодо меж допустимої критики депутатів у Facebook

Верховний Суд звернув увагу, що межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж щодо пересічної особи.

Фото: glavred

Межа допустимої критики та обсяги поширеної на публічній сторінці в соціальній мережі Facebook інформації щодо публічної особи, відомої в суспільстві, політичного діяча є значно ширшими, якщо на час поширення оспорюваної інформації така особа безпосередньо відігравала важливу роль у діяльності держави, а її дії становили суспільний інтерес.

Відображення власної критичної оцінки суспільно-політичної діяльності публічної особи, висловленої у формі оціночних суджень, не підлягає спростуванню. На це вказав у постанові від 11 вересня 2024 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду по справі №727/6401/20.

Обставини справи

Отже, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом про захист честі і гідності.

Суди встановили, що відповідач на своїй публічній інтернет-сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив відеоматеріал, кількість переглядів якого постійно збільшувалася.

На той час народний депутат Максим Бурбак (був народним депутатом в 2014-2019 роках) – позивач – вважав, що поширена відповідачем інформація є недостовірною, не відповідає дійсності, порушує права та свободи, ганьбить честь, гідність та ділову репутацію всіх жителів Чернівецької області та його.

Він, будучи народним депутатом України, голосував за законопроєкти, якими пропонувалося встановити мораторій на вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів у необробленому вигляді строком на 10 років, збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу й контрабанду такого, вдосконалення заходів щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпат тощо, що спростовує викладене у відеоматеріалі.

Суд першої інстанції задовольнив позов. Рішення суду мотивовано тим, що інформація, повідомлена відповідачем, є твердженням про факт вчинення депутатом протиправних дій, у тому числі кримінальних правопорушень, у зв’язку з чим порушено презумпцію невинуватості останнього, а така м інформація виходить за межі допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи та підлягає спростуванню.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції керувався тим, що поширена інформація стосувалася позивача саме щодо часу його політичної діяльності як публічної особи, відомої у суспільстві, українського політика, тому межа допустимої критики та обсяги поширеної інформації щодо нього є значно ширшими, оскільки на час виходу оскаржуваних матеріалів він безпосередньо відігравав важливу роль у діяльності держави, а його дії становили суспільний інтерес.

Відповідач відображав власну критичну оцінку суспільно-політичної діяльності позивача, висловлену в формі оціночних суджень, які сформовані за результатами оцінки діяльності позивача, а тому не можуть підлягати спростуванню. Водночас позивач не довів, що поширена відповідачем інформація була спрямована саме на приниження його честі та гідності.

Що вирішив Верховний Суд

Переглядаючи справу, Верховний Суд погодився з висновком суду апеляційної інстанції та звернув увагу на таке.

Вирішуючи питання про визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначати характер такої інформації та з’ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням.

Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири).

Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості (частина друга статті 30 Закону «Про інформацію»). Обов’язок довести, що поширена інформація є достовірною, покладається на відповідача, проте позивач має право подати докази недостовірності поширеної інформації.

Позивач повинен довести факт поширення інформації відповідачем, а також те, що внаслідок цього було порушено його особисті немайнові права (стаття 277 ЦК України і стаття 12 ЦПК України).

Суди повинні враховувати положення Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, схваленої 12 лютого 2004 року на 872-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи, а також рекомендації, що містяться у Резолюції 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи. Зокрема, у названій Резолюції зазначається, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі).

Верховний Суд зазначив, що суд апеляційної інстанції правильно встановив, що позивач є публічною особою, тому межа допустимої критики з приводу того, як він виконує свої повноваження, є значно ширшою, а поширена інформація стосувалася саме щодо часу його політичної діяльності як публічної особи, відомої у суспільстві, українського політика.

Таким чином, межа допустимої критики та обсяги поширеної інформації щодо позивача є значно ширшими, оскільки на час виходу оскаржуваних матеріалів він безпосередньо відігравав важливу роль у діяльності держави, а його дії становили суспільний інтерес.

Поширена відповідачем інформація про позивача є неприємною для нього, однак вона не перетинає межі суспільної моралі.

Інформацію висловлено в формі, яка не принижує гідність, честь чи ділову репутацію, не має характеру завідомо неправдивих відомостей, не є розповсюдженням завідомо неправдивої інформації, а є оціночним судженням, яке було висловлено щодо посадової особи органу державної влади. Верховний Суд звернув увагу, що межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж щодо пересічної особи. Публічні особи неминуче відкриваються для прискіпливого висвітлення їх слів та вчинків і повинні це усвідомлювати. Ураховуючи викладене, Верховний Суд постанову апеляційного суду залишив без змін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.