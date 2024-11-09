На Київщині затримали хакера, який заробив $40 тисяч на перехопленні талонів у сервісних центрах МВС

Жителя Київщини підозрюють у втручанні в систему «е-запис» МВС, йому загрожує до 15 років в’язниці.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

27-річному мешканцю Київської області повідомлено про підозру у створенні програми, що автоматично перехоплювала талони для послуг у сервісних центрах МВС. За даними слідства, чоловік розробив скрипт, який одразу захоплював вільні талони в електронній черзі «е-запис», допомагаючи клієнтам обійти обмеження кількості талонів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Під час обшуку в квартирі підозрюваного було виявлено комп'ютерну техніку з працюючою програмою для перехоплення талонів, а також списки клієнтів, що налічують понад 1500 осіб. За три місяці дії схеми чоловік, за оцінками слідства, заробив понад 40 тисяч доларів США.

Підозрюваному інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем МВС, що порушило порядок їхньої роботи (ч. 5 ст. 361 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також правоохоронці встановлюють осіб, які допомагали в пошуку клієнтів та реалізації талонів.

Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з можливістю заборони займати певні посади на строк до трьох років.

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