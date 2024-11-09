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На Киевщине задержали хакера, который заработал $40 тысяч на перехвате талонов в сервисных центрах МВД

07:37, 9 ноября 2024
Жителя Киевской области подозревают во вмешательстве в систему «е-запись» МВД, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
На Киевщине задержали хакера, который заработал $40 тысяч на перехвате талонов в сервисных центрах МВД
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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27-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в создании программы, которая автоматически перехватывала талоны для услуг в сервисных центрах МВД. По данным следствия, мужчина разработал скрипт, который сразу захватывал свободные талоны в электронной очереди «е-запись», помогая клиентам обойти ограничения количества талонов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Во время обыска в квартире подозреваемого была обнаружена компьютерная техника с работающей программой для перехвата талонов, а также списки клиентов, насчитывающие более 1500 человек. За три месяца действия схемы мужчина, по оценкам следствия, заработал более 40 тысяч долларов США.

Подозреваемому инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу информационных систем МВД, нарушившее порядок их работы (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также правоохранители устанавливают лиц, которые помогали в поиске клиентов и реализации талонов.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения с возможностью запрета занимать определенные должности на срок до трех лет.

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прокуратура МВД Киев хакер

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