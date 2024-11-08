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Между Киевом и Братиславой в декабре запустят железнодорожное сообщение

17:56, 8 ноября 2024
Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава уже в середине декабря.
Между Киевом и Братиславой в декабре запустят железнодорожное сообщение
Источник фото: Министерство экономики Украины
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Железнодорожное сообщение между Киевом и Братиславой запустят в середине декабря. Как сообщили в Министерстве экономики Украины после шестого заседания Украинско-Словацкой смешанной комиссии, достигнута договоренность о реализации железнодорожного сообщения Киев-Братислава с пересадкой на станции Чоп.

Так, маршрут учитывает уже начатое строительство линии европейского пути в Украине между Ужгородом и Чопом и возможную прямую линию Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава с перспективой продолжения маршрута в другие европейские страны. Ожидается, что новый поезд удастся запустить в середине декабря.

Также во время встречи стороны обсудили продолжение модернизации пункта пропуска «Ужгород – Вышне Немецке», чтобы увеличить пропускную способность как для грузового, так и пассажирского транспорта.

Кроме того, Украина выразила заинтересованность в расширении пропускной способности пункта «Малый Березный – Убля».

В Минэкономики отмечают, что в планах также открыть для пассажирской перевозки железнодорожный пункт пропуска «Павлове – Матиовце», который сейчас работает только как грузовой.

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Минэкономики

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