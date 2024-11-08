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Бывший заключенный за убийство редактора газеты получил $38 млн компенсации за 10 лет за решеткой

17:39, 8 ноября 2024
В США невинно осужденный из-за фальшивых показаний получил многомиллионную компенсацию от страховой компании.
Бывший заключенный за убийство редактора газеты получил $38 млн компенсации за 10 лет за решеткой
Фото: Columbia Daily Tribune
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В штате Миссури бывший заключенный Райан Фергюсон, который провел десять лет в тюрьме из-за ложных показаний, добился многомиллионной компенсации от страховой компании Traveler's Insurance. Об этом сообщает ABC 17.

Фергюсона осудили в 1993 году за убийство спортивного редактора газеты Columbia Daily Tribune в городе Колумбия. Основой обвинения стали показания его друга, который впоследствии признался, что свидетельствовал ложно. В 2013 году суд отменил приговор, признав Фергюсона невиновным после обнаружения скрытых доказательств, которые могли оправдать его.

После освобождения Фергюсон подал иск на Traveler's Insurance и шестерых полицейских, расследовавших дело, требуя компенсацию за годы, проведенные за решеткой. Сначала компания отказывалась выплатить средства, ссылаясь на то, что на момент осуждения полис не действовал. Однако присяжные постановили, что Traveler's Insurance должна выплатить Фергюсону $38 миллионов, в том числе $1 миллион за каждый год заключения и покрытие судебных расходов.

Фергюсон заявил, что использует эти средства для дальнейшей борьбы за права несправедливо осужденных и будет добиваться справедливости для жертв судебных ошибок.

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