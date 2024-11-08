ВККС уволила Елену Пономаренко с должности руководителя секретариата

Исполнение обязанностей руководителя секретариата Комиссии возложено на Рыбчука Олега.

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Высшая квалификационная комиссия судей уволила Елену Пономаренко с должности руководителя секретариата ВККС. Об этом сообщили в ведомстве.

«Пономаренко Елену, руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 6 ноября 2024 года уволено с занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, исполнение обязанностей руководителя секретариата Комиссии с 7 ноября возложено на директора департамента судейской карьеры секретариата Комиссии Рыбчука Олега.

Информацию об объявлении отбора на должность нового руководителя Секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины обнародуют на официальном сайте Комиссии после принятия соответствующего решения.

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