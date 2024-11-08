Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

ВККС уволила Елену Пономаренко с должности руководителя секретариата

13:37, 8 ноября 2024
Исполнение обязанностей руководителя секретариата Комиссии возложено на Рыбчука Олега.
ВККС уволила Елену Пономаренко с должности руководителя секретариата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей уволила Елену Пономаренко с должности руководителя секретариата ВККС. Об этом сообщили в ведомстве.

«Пономаренко Елену, руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 6 ноября 2024 года уволено с занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, исполнение обязанностей руководителя секретариата Комиссии с 7 ноября возложено на директора департамента судейской карьеры секретариата Комиссии Рыбчука Олега.

Информацию об объявлении отбора на должность нового руководителя Секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины обнародуют на официальном сайте Комиссии после принятия соответствующего решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Значительно шире»: Верховный Суд высказался по поводу пределов допустимой критики депутатов в Facebook

Верховный Суд обратил внимание, что предел допустимой критики в отношении политического деятеля или иного публичного лица значительно шире, чем в отношении обычного лица.

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что Украина ожидает в этом году от партнеров 41,5 млрд долларов

Международные резервы снизятся на прогнозном горизонте, но они будут оставаться на должном уровне, и НБУ сможет сохранять устойчивость валютного рынка – подчеркнул Андрей Пышный.

Орбан назвал «открытым вопросом» 50 млрд евро кредита Украине от G7, что может повлиять на бюджет Украины 2025 года

Соответственно, остается открытым вопрос поддержки бюджета Украины в 2025 году.

Порядок определения размера доплаты к пенсии неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на порядок применения закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год в части определения специальной расчетной величины для определения размера доплаты к пенсии неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения.

Нарушение облсоветом собственной процедуры принятия решения, что искажает волеизъявление депутата как представителя жителей территориальной общины – позиция Верховного Суда

Нарушение требований Регламента поселкового (сельского, городского) совета во время пленарного принятия решений нивелирует его правовое значение, ставит под вопрос владение депутатами полной информацией для принятия решения и не способствует повышению доверия граждан к представительному органу местного самоуправления – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси