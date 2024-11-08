ВККС звільнила Олену Пономаренко з посади керівника секретаріату

Виконання обов’язків керівника секретаріату Комісії покладено на Рибчука Олега.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів звільнила Олену Пономаренко з посади керівника секретаріату ВККС. Про це повідомили у відомстві.

«Пономаренко Олену, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 6 листопада 2024 року звільнено із займаної посади», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виконання обов’язків керівника секретаріату Комісії з 7 листопада покладено на директора департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії Рибчука Олега.

Інформацію про оголошення добору на посаду нового керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України оприлюднять на офіційному сайті Комісії після ухвалення відповідного рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.