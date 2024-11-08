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Колишній ув'язнений за вбивство редактора газети отримав $38 млн компенсації за 10 років за ґратами

17:39, 8 листопада 2024
У США невинно засуджений через фальшиві свідчення виборов багатомільйонну компенсацію від страхової компанії.
Колишній ув'язнений за вбивство редактора газети отримав $38 млн компенсації за 10 років за ґратами
Фото: Columbia Daily Tribune
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У штаті Міссурі колишній ув'язнений Раян Фергюсон, який провів десять років у в'язниці через неправдиві свідчення, домігся багатомільйонної компенсації від страхової компанії Traveler's Insurance. Про це повідомляє ABC 17.

Фергюсона засудили в 1993 році за вбивство спортивного редактора газети Columbia Daily Tribune в місті Колумбія. Основою обвинувачення стали свідчення його друга, який згодом зізнався, що свідчив неправдиво. У 2013 році суд скасував вирок, визнавши Фергюсона невинним після виявлення прихованих доказів, що могли виправдати його.

Після звільнення Фергюсон подав позов на Traveler's Insurance і шістьох поліцейських, які розслідували справу, вимагаючи компенсацію за роки, проведені за ґратами. Спочатку компанія відмовлялася виплатити кошти, посилаючись на те, що на момент засудження поліс не був чинним. Проте присяжні постановили, що Traveler's Insurance має виплатити Фергюсону $38 мільйонів, зокрема $1 мільйон за кожен рік ув'язнення та покриття судових витрат.

Фергюсон заявив, що використає ці кошти для подальшої боротьби за права несправедливо засуджених і домагатиметься справедливості для жертв судових помилок.

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