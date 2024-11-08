Між Києвом і Братиславою у грудні запустять залізничне сполучення

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня.

Джерело фото: Міністерство економіки України

Залізничне сполучення між Києвом і Братиславою запустять в середині грудня. Як повідомили в Міністерстві економіки України після шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії, досягнуто домовленості про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп.

Так, маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн. Очікується, що новий потяг вдасться запустити в середині грудня.

Також під час зустрічі сторони обговорили продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке», щоб збільшити пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту.

Крім того, Україна висловила зацікавленість у розширенні пропускної спроможності пункту «Малий Березний — Убля».

У Мінекономіки зазначають, що у планах також відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт пропуску «Павлове — Матіовце», який наразі працює лише як вантажний.

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