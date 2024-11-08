На Волині викрили військового ТЦК, який зливав ворогу позиції ЗСУ

Військовому ТЦК повідомлено про підозру в державній зраді.

На Волині викрили військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) на співпраці зі спецслужбами рф під час воєнного стану. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 29-річного старшого солдата завербували у вересні 2024 року.

«Він передавав агентам рф інформацію про особовий склад та керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засоби протиповітряної оборони та інші стратегічні об’єкти на Волині», - заявили у ОГП.

Для зв’язку з представниками рф він використовував месенджер, а за «послуги» отримував винагороду, яку накопичував у криптовалюті та виводив на особисті банківські рахунки. Під час обшуку у його помешканні виявили технічні пристрої з доказами підривної діяльності.

Наразі військовослужбовця взято під варту, відсторонено від посади та повідомлено про підозру.

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