Украине необходимо мобилизовать 500 тысяч человек – «это адекватная цифра», – Тарас Чмут

По мнению Тараса Чмута, вопрос заключается не в качестве мобилизованных, а в их количестве.

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Для эффективной обороны Украины необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек, - заявил глава фонда «Вернись живым» и ветеран АТО Тарас Чмут в интервью DW, отвечая на вопрос о человеческом ресурсе и о необходимости, по словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, призвать еще 160 тысяч украинцев.

По мнению Чмута, целесообразное количество резервистов значительно выше, и сейчас вопрос заключается не в качестве новобранцев, а в их количестве.

«Бригада может быть укомплектована на 50%, а если спросить у комбата, сколько стрелков и непосредственно пехоты, то в роте может быть 15 человек, 20 человек, 25 человек. Но поп бумагам людей вроде бы много. У вас укомплектован штаб, тыл, связь, беспилотники, снайперы, разведчики, немного артиллерии, миномётки и тд. Но пехоты нет», - рассказал Чмут.

Аналитик считает, что цифры должны быть реалистичными, а мобилизационный резерв в 500 тысяч человек соответствует сегодняшним вызовам.

«И мы уже давно не говорим о качестве людей. Мы просто говорим о каких-то людях. Эти цифры - они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч - это адекватная цифра», - отметил аналитик.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», около 8 млн украинцев не работают - Минэкономики фиксирует дефицит кадров. Украина нуждается в дополнительных 4,5 миллиона работников.

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