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Из-за отключения света украинцы массово выезжают за границу – Нацбанк прогнозирует кадровый дефицит

14:50, 8 ноября 2024
Нацбанк: Миграционный отток украинцев усиливает давление на рынок труда.
Из-за отключения света украинцы массово выезжают за границу – Нацбанк прогнозирует кадровый дефицит
Источник фото: AFP
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В третьем квартале 2024 года в Украине усилился отток работников за границу, что усиливает давление на предприятия из-за нехватки персонала. Причиной такого оттока стал рост миграции, обусловленный длительными летними отключениями электроэнергии, говорится в новом инфляционном отчете Национального банка Украины.

Согласно данным ООН, в течение третьего квартала количество украинцев, выехавших за границу, увеличилось почти на 200 тысяч, и этот процесс продолжался в начале четвертого квартала. По состоянию на середину октября общее количество украинских мигрантов достигло около 6,8 миллионов человек.

По данным НБУ, риск дальнейшего роста миграции остается высоким, что может усилить кадровый дефицит в стране.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», около 8 млн украинцев не работают - Минэкономики фиксирует дефицит кадров. Украина нуждается в дополнительных 4,5 миллиона работников.

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Нацбанк электроэнергия свет

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