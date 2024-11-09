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Трамп доручив Роберту Кеннеді-молодшому призначення ключових посадовців у сфері охорони здоров'я

13:53, 9 листопада 2024
Кеннеді-молодший відповідатиме за призначення ключових посадовців у сфері охорони здоров'я в адміністрації Трампа.
Трамп доручив Роберту Кеннеді-молодшому призначення ключових посадовців у сфері охорони здоров'я
Джерело фото: EPA/UPG
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Дональд Трамп доручив Роберту Кеннеді-молодшому, колишньому незалежному кандидату в президенти, зайнятися підбором кандидатів на ключові посади в урядових установах охорони здоров’я США. Як повідомляє Reuters, Кеннеді переглядає резюме для департаментів, включаючи Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб і Управління з контролю за продуктами й ліками. Про це повідомив Дел Бігтрі, колишній директор із комунікацій кампанії Кеннеді.

«Американський народ переобрав президента Трампа з гучною перевагою, тому що він довіряє його судженням і підтримує його політику, включно з його обіцянкою зробити Америку знову здоровою разом із такими шанованими лідерами, як RFK-молодший», – заявила прес-секретар Transition Trump-Vance Каролайн Лівітт. виписку електронною поштою.

Кеннеді, відомий адвокат-еколог, у серпні завершив свою президентську кампанію та підтримав Трампа, отримавши роль у його адміністрації, що стосується громадського здоров’я. Він висловлює обережність до вакцинації, закликаючи до ретельного тестування вакцин. Бігтрі зазначив, що Трамп хоче, щоб його програма щодо зниження рівня хронічних захворювань, особливо серед дітей, почала давати результати протягом двох років.

Кеннеді також запропонував видалити фтор із громадського водопостачання, стверджуючи про його шкідливий вплив на здоров’я, попри те, що Американська стоматологічна асоціація підтверджує позитивний вплив фторування на запобігання карієсу. Бігтрі додав, що Кеннеді рекомендуватиме науковців і медиків без конфлікту інтересів із фармацевтичною галуззю.

У процесі підбору кадрів Кеннеді допомагають його невістка Амарілліс Фокс Кеннеді та інвестор Омід Малік.

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США Дональд Трамп

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