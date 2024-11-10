На определенных локациях в Киеве будут оставлять срезанные стволы деревьев и сухостой – для чего

Решение приняли для поддержки биоразнообразия.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве на определенных локациях в зеленых зонах столицы зеленстроевцы будут оставять стволы неживых деревьев. Это могут быть как отдельные безопасно обрезанные сухостои, так и отмершие стволы лежащих на земле деревьев.

Об этом сообщили в КГГА и пояснили, что решение было принято для поддержки биоразнообразия, ведь такая практика доказала свою эффективность во многих городах Европы.

«Такая практика уже много лет применяется во многих европейских странах, поскольку мертвая древесина является незаменимым элементом экосистемы. Она поддерживает жизненный цикл многочисленных видов насекомых, грибов, микроорганизмов, а также является «столовой» для синиц, дятлов и других птиц. Мы разработали специальные информационные таблички, на которых объясняем преимущества такого природоориентированного решения и призываем киевлян узнавать больше, перейдя по специальному QR-коду», – отметил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный.

Он добавил, что остатки мертвой древесины также способствуют улучшению почвы: при разложении они насыщают землю азотом, фосфором и углеродом, повышая ее плодородие. Кроме того, такая древесина обеспечивает длительное хранение углерода, смягчая последствия изменения климата.

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