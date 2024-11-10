На дорогах Києва видимість до 500 м – вночі та вранці 10 листопада туман

Вночі та вранці 10 листопада в Києві Український гідрометцентр прогнозує туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
Окрім того, пішоходів просять бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
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