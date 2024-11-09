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У Трампа заявили, що політтехнолог Ланза не висловлював позицію перехідної адміністрації, говорячи про Україну

21:50, 9 листопада 2024
Представник перехідної адміністрації Дональда Трампа заявив, що Браян Ланза не працює на Трампа і не виступає від його імені.
У Трампа заявили, що політтехнолог Ланза не висловлював позицію перехідної адміністрації, говорячи про Україну
Джерело фото: Getty Images
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Як відомо, політтехнолог Браян Ланза в інтерв’ю ВВС заявив, що нова адміністрація зосередить свої зусилля на досягненні миру в Україні. За словами Браяна Ланзи, команда Трампа планує обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським «реалістичне бачення миру».

Після цих заяв українська служба ВВС звернулася в Офіс Президента за коментарем стосовно цього висловлювання.

Радник Президента Дмитро Литвин прокоментував заяву Ланзи так:

«Проблема в тому, що це путін хоче більше війни, більше смертей та більше захопленої землі, а не Україна. Україна пропонує мир ще з 2022 року – є цілком реалістичні пропозиції. І це росію треба змусити почути, що мир потрібен і мир має бути надійним».

Згодом представник перехідної адміністрації Дональда Трампа заявив агентству Reuters, що політтехнолог Браян Ланза не висловлював позицію адміністрації, говорячи про Україну. Там зазначили, що перехідна адміністрація ще підбирає кадри та готує політичні позиції на період президентства Трампа.

«Браян Ланза був підрядником на передвиборчу кампанію. Він не працює на президента Трампа і не виступає від його імені», – сказав представник перехідної адміністрації.

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