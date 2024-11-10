Решения по войне не могут приниматься без Украины — в МИД выразили благодарность Дональду Туску за позицию

Украина благодарна премьер-министру Польши за подтверждение приверженности принципу «ничего об Украине без Украины».

Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине и гарантиях безопасности. Вероятно, такой план еще находится в стадии подготовки.

Туск заверил, что эти решения будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела.

Он также подчеркнул, что «решения по войне в Украине не могут приниматься из-за голов не только украинцев, но и наши».

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Туска.

В частности, спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина благодарна премьер-министру Польши за подтверждение приверженности принципу «ничего об Украине без Украины».

«Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. Война идет на украинской земле, поэтому Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру», - отметил он в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, в интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, международному праву, целям и принципам Устава ООН.

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