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Решения по войне не могут приниматься без Украины — в МИД выразили благодарность Дональду Туску за позицию

13:46, 10 ноября 2024
Украина благодарна премьер-министру Польши за подтверждение приверженности принципу «ничего об Украине без Украины».
Решения по войне не могут приниматься без Украины — в МИД выразили благодарность Дональду Туску за позицию
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Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине и гарантиях безопасности. Вероятно, такой план еще находится в стадии подготовки.

Туск заверил, что эти решения будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела.

Он также подчеркнул, что «решения по войне в Украине не могут приниматься из-за голов не только украинцев, но и наши».

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Туска.

В частности, спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина благодарна премьер-министру Польши за подтверждение приверженности принципу «ничего об Украине без Украины».

«Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. Война идет на украинской земле, поэтому Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру», - отметил он в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, в интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, международному праву, целям и принципам Устава ООН.

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США Польша МИД Украина война

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