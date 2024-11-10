У Франції відреагували на чутки про те, що Трамп скоротить інвестиції в НАТО

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів.

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що фінансування НАТО залежить від рішення новообраного президента США Дональда Трампа, але Європі потрібно самостійно забезпечувати свою безпеку. Про це він сказав в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Коментуючи чутки про нібито зменшення інвестицій в НАТО з боку США після повернення Дональда Трампа до Білого дому міністр зазначив, що це залежить лише від нового президента США та його адміністрації, але ця дискусія не нова.

«Генерал де Голль уже пояснював, що Європа була наївною, делегуючи свою безпеку Сполученим Штатам, і відмовився від цієї моделі для Франції. Давайте поміркуємо далі і поставимо себе на місце американців: платники податків Аризони чи Невади фінансують безпеку поляків чи німців?», - сказав Лекорню.

Також він додав, що при нових загрозах для європейців є нормальним брати відповідальність за власну безпеку. Глава Міноборони заявив, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.

«Кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів, а також маючи повністю оперативні сили», - додав він.

Раніше ми писали, що Франція відправить Україні партію ракет Scalp і Mistral.

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