Франція відправить Україні партію ракет Scalp і Mistral — міністр оборони Лекорню

Україна отримає додаткову партію ракет Scalp і ракет Mistral для системи протиповітряної оборони.

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Франція планує надіслати Україні додаткову партію ракет Scalp і ракет Mistral для системи протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник Міноборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

«Ми повинні підтримувати нашу допомогу на довгостроковій основі, тому що саме це дасть змогу українській владі розглянути політичні рішення, коли вона вирішить це зробити. Військова підтримка вкрай важлива, і навіть коли війна закінчиться, ми повинні продовжувати зміцнювати українську армію», — зазначив Лекорню.

За його словами, Франція продовжить підготовку військовослужбовців Сил оборони України на французьких полігонах.

«Ми продовжимо безпрецедентну програму підготовки на сході Франції, де 2 тисячі українських солдатів проходять навчання в бригадах під керівництвом французьких солдатів, використовуючи французьке обладнання. Ми продовжуватимемо надавати підтримку. З настанням зими глибокі удари рф по українській території, найімовірніше, посиляться. Ми знову постачатимемо ракети Mistral, зокрема, для захисту зон бойових дій. А щоб Україна могла завдавати удари за лінією фронту, в останні кілька днів я підписав нову передачу близько десяти ракет Scalp, як і обіцяв президент Французької Республіки Володимиру Зеленському», — підсумував очільник Міноборони Франції.

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