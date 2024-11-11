У ДПС нагадали, які авто підпадають під транспортний податок

Об'єктом оподаткування транспортним податком є низка автомобілів.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, які автомобілі підпадають під транспортний податок.

Об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі (абз.1 пп. 267.2.1 ПКУ):

- середньоринкова вартість яких перевищує 375 МЗП на 1 січня звітного року. У 2024 році - 2 662 500 грн (375 × 7100 грн);

- з року випуску яких минуло не більше 5 років включно Тобто тут ідеться про рік випуску, а не строк використання автомобіля.

При цьому об'єкт оподаткування виникає, якщо ці критерії виконуються одночасно.

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