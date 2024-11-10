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З 10 листопада ЄС запроваджує нові правила в'їзду до Шенгенської зони — що змінюється

11:03, 10 листопада 2024
Штампи в паспорті замінять на сканування обличчя та відбитків пальців.
З 10 листопада ЄС запроваджує нові правила в'їзду до Шенгенської зони — що змінюється
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З 10 листопада Євросоюз запроваджує новий алгоритм обліку осіб, які в'їжджають на територію Шенгенської зони.

Нова IT-система EES (Entry/Exit System) автоматично фіксуватиме в’їзд до країн Шенгенської зони та виїзд усіх негромадян ЄС, включно з українцями.

Система одноразово збиратиме біометричні дані мандрівників, зокрема відбитки пальців і фото обличчя, які зберігатимуться протягом трьох років.

Водночас штампи у паспорти ставити більше не будуть, а реєстрація проходитиме через термінали самообслуговування. Час проходження кордону може дещо збільшитися: збір біометричних даних займатиме додатково до 40 секунд. EES також фіксуватиме відмови у в’їзді.

В уряді України наголошують, що безвізовий режим не скасовується, жодні додаткові збори наразі не вводяться. Зазнають змін тільки методи перевірки документів. Штампи в паспорті замінять на сканування обличчя та відбитків пальців.

Механізм наступний - кожен мандрівник має підійти до спеціальної «будки» самообслуговування і просканувати біометричний паспорт. Важливо розуміти, що це правило не поширюється на три групи осіб:

  • громадяни ЄС;
  • резиденти ЄС;
  • люди з довгостроковими візами.

Для всіх інших перетин кордону можливий тільки в такий спосіб. Творці цього механізму стверджують, що EES - це чудовий спосіб посилити безпеку в країнах ЄС і припинити спроби біженців або мандрівників залишитися в ЄС нелегально.

Система в'їзду/виїзду (ees) зчитує з біометричного паспорта всі його дані, зокрема, дату і місце в'їзду та виїзду.Кожні три роки необхідно буде оновлювати скан обличчя і відбитки пальців, щоб оновлювати інформацію. Завдяки цьому використання підробленого біометричного паспорта також виявиться неможливим.

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ЄС

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