С 10 ноября ЕС вводит новые правила въезда в Шенгенскую зону — меняющуюся

Штампы в паспорте заменят сканированием лица и отпечатками пальцев.

С 10 ноября Евросоюз вводит новый алгоритм учета въезжающих на территорию Шенгенской зоны лиц.

Новая IT-система EES (Entry/Exit System) будет автоматически фиксировать въезд в страны Шенгенской зоны и выезд всех неграждан ЕС, включая украинцев.

Система будет единовременно собирать биометрические данные путешественников, в частности отпечатки пальцев и фото лица, которые будут храниться в течение трех лет.

В то же время, штампы в паспорта ставить больше не будут, а регистрация будет проходить через терминалы самообслуживания. Время прохождения границы может несколько увеличиться: сбор биометрических данных будет занимать до 40 секунд. EES также будет фиксировать отказы во въезде.

В правительстве Украины отмечают, что безвизовый режим не отменяется, никакое дополнительное собрание пока не вводится. Изменяются только методы проверки документов. Штампы в паспорте заменят сканированием лица и отпечатками пальцев.

Механизм следующий – каждый путешественник должен подойти к специальной «будке» самообслуживания и просканировать биометрический паспорт. Важно понимать, что это правило не распространяется на три группы:

граждане ЕС;

резиденты ЕС;

люди с долгосрочными визами.

Для всех остальных пересечение границы возможно только таким образом. Создатели этого механизма утверждают, что EES – это отличный способ усилить безопасность в странах ЕС и прекратить попытки беженцев или путешественников остаться в ЕС нелегально.

Система въезда/выезда (ees) считывает с биометрического паспорта все его данные, в частности дату и место въезда и выезда. Каждые три года необходимо будет обновлять скан лица и отпечатки пальцев, чтобы обновлять информацию. Благодаря этому использование поддельного биометрического паспорта также окажется невозможным.

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