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Дональд Трамп не пригласит в новую администрацию республиканцев Майка Помпео и Никки Гейли

10:45, 10 ноября 2024
Майк Помпео и Никки Гейли, выступавшие за военную помощь для Украины, не войдут в администрацию Трампа.
Дональд Трамп не пригласит в новую администрацию республиканцев Майка Помпео и Никки Гейли
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Победитель выборов президента США Дональд Трамп не будет приглашать бывшую кандидатку в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Трамп заявил, что не будет предлагать Гейли и Помпео должности в его будущей администрации.

«Я не буду приглашать бывшего посла Гейли или бывшего госсекретаря Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется», – отметил Трамп.

Однако будущий президент отметил, что ценит свою прошлую работу вместе с Помпео и Гейли.

«Я очень ценю наше предыдущее сотрудничество, и я хотел бы поблагодарить их за их службу в нашей стране», – добавил Трамп.

И Гейли и Помпео выступали за поддержку Украины со стороны США.

В настоящее время Дональд Трамп встречается с потенциальными кандидатами на работу в президентскую администрацию.

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США Дональд Трамп

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