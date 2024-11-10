Дональд Трамп не пригласит в новую администрацию республиканцев Майка Помпео и Никки Гейли

Майк Помпео и Никки Гейли, выступавшие за военную помощь для Украины, не войдут в администрацию Трампа.

Победитель выборов президента США Дональд Трамп не будет приглашать бывшую кандидатку в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Трамп заявил, что не будет предлагать Гейли и Помпео должности в его будущей администрации.

«Я не буду приглашать бывшего посла Гейли или бывшего госсекретаря Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется», – отметил Трамп.

Однако будущий президент отметил, что ценит свою прошлую работу вместе с Помпео и Гейли.

«Я очень ценю наше предыдущее сотрудничество, и я хотел бы поблагодарить их за их службу в нашей стране», – добавил Трамп.

И Гейли и Помпео выступали за поддержку Украины со стороны США.

В настоящее время Дональд Трамп встречается с потенциальными кандидатами на работу в президентскую администрацию.

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