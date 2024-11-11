В ГНС напомнили, какие автомобили подпадают под транспортный налог

Объектом обложения транспортным налогом является ряд автомобилей.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, какие автомобили подпадают под транспортный налог.

Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили (абз.1 пп. 267.2.1 НКУ):

– среднерыночная стоимость которых превышает 375 МЗП на 1 января отчетного года. В 2024 году – 2 662 500 грн (375 × 7100 грн);

– с года выпуска которых прошло не более 5 лет включительно. То есть здесь речь идет о годе выпуска, а не сроке использования автомобиля.

При этом объект обложения возникает, если эти критерии выполняются одновременно.

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