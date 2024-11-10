Франция отправит Украине партию ракет Scalp и Mistral — министр обороны Лекорню

Украина получит дополнительную партию ракет Scalp и ракет Mistral для системы противовоздушной обороны.

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Франция планирует направить Украине дополнительную партию ракет Scalp и ракет Mistral для системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

«Мы должны поддерживать нашу помощь на долгосрочной основе, потому что именно это позволит украинским властям рассмотреть политические решения, когда она решит это сделать. Военная поддержка очень важна, и даже когда война закончится, мы должны продолжать укреплять украинскую армию», — отметил Лекорню.

По его словам, Франция продолжит подготовку военнослужащих сил обороны Украины на французских полигонах.

«Мы продолжим беспрецедентную программу подготовки на востоке Франции, где 2 тысячи украинских солдат проходят обучение в бригадах под руководством французских солдат, используя французское оборудование. Мы будем продолжать оказывать поддержку. С наступлением зимы глубокие удары России по украинской территории, вероятнее всего, усилятся. Мы будем снова поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары по линии фронта, в последние несколько дней я подписал новую передачу около десяти ракет Scalp, как и обещал президент Французской Республики Владимиру Зеленскому», — подытожил глава Минобороны Франции.

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