Вперше в історії Біткоїн досяг позначки в $80 000

Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує зростати.

Фото: bangkokpost.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вартість Біткоїну продовжує зростати і 10 листопада досягла нового історичного максимуму у $80 000 — за день криптовалюта зросла на 4,5%

Bitcoin збільшив семиденний приріст до понад 16% після тижня, коли ЗМІ оголосили республіканця Дональда Трампа переможцем президентських виборів у США.

Нагадаємо, 6 листопада вартість криптовалюти Bitcoin зросла на 9,26% та досягла нового історичного максимуму, сягнувши позначки майже $75 тисяч.

Вперше ціна біткоїну перевищила позначку $70 тисяч у ніч на 11 березня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.