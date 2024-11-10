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Вперше в історії Біткоїн досяг позначки в $80 000

14:22, 10 листопада 2024
Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує зростати.
Вперше в історії Біткоїн досяг позначки в $80 000
Фото: bangkokpost.com
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Вартість Біткоїну продовжує зростати і 10 листопада досягла нового історичного максимуму у $80 000 — за день криптовалюта зросла на 4,5%

Bitcoin збільшив семиденний приріст до понад 16% після тижня, коли ЗМІ оголосили республіканця Дональда Трампа переможцем президентських виборів у США.

Нагадаємо, 6 листопада вартість криптовалюти Bitcoin зросла на 9,26% та досягла нового історичного максимуму, сягнувши позначки майже $75 тисяч.

Вперше ціна біткоїну перевищила позначку $70 тисяч у ніч на 11 березня 2024 року.

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